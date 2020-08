L’Union Postale Universelle : Le classement d’EMS Algérie en Afrique et dans le monde Arabe

La filiale Algérienne d’Algérie Poste chargée des activités de colis express « EMS Champion Post Algeria » a été classé première en Afrique et au monde Arabe, et 16e au classement mondial sur 198 pays.

Selon le dernier rapport de l’Union Postale Universelle, publié le 28 août dernier, révélé ce dimanche par le ministère des Postes et Télécommunications, la « EMS Champion Post Algeria » s’est classée première en Afrique et dans le monde Arabe, et 16e sur 198 pays dans le classement mondial.

Ainsi, le Ministère a indiqué que la société EMS avait poursuivi ses activités « de manière efficace, aux niveaux local et international, malgré la crise sanitaire qui lui a permis de passer de la 41e place en début de l’année en cours, à la 16e position, après avoir été classée 158e en 2016 ».

« C’est le fruit de la stratégie efficace de l’institution accompagnée de grands efforts pour améliorer la qualité de service pour ses clients », a affirmé le même responsable, pour justifier le classement de la EMS. Selon le rapport de l’UPU, « la société a réalisé 94 pour cent des livraisons à temps ». Ces résultats obtenus au cours du premier semestre 2020 ont témoigné du « progrès remarquables pour tous les indicateurs ».

« La Société Algérienne EMS a pris en charge 92% des réclamations et demandes des clients et des partenaires de services logistiques dans le monde », a indiqué l’UPU concernant le taux de mesure du classement.

Quant aux perspectives de son activité, EMS s’est fixé un objectif pour l’année 2021, représenté par « la préservation de la position du leader africain et arabe parmi les 198 pays de l’Union postale universelle », a ajouté la même source.

Rédaction d’Algérie360.