Les révélations du ministre de l’Énergie sur Chakib Khalil

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a fait, ce dimanche 30 aout, révélations sur Chakib Khelil durant le règne de Bouteflika.

Dans une déclaration accordée à Le Soir d’Algérie, M. Attar a révélé que Chakib Khelil l’avait sanctionné pour avoir critiqué la feuille de route qu’il avait élaborée lorsqu’il était à la tête du ministère de l’Énergie.

«Chakib Khelil m’a sanctionné en 2001 parce que j’ai critiqué, dans un article de presse, la politique énergétique qu’il voulait mettre en place et qui livrait les richesses du pays aux étrangers », a-t-il dit.

«Heureusement que Bouteflika a modifié la loi en 2005 (…) malgré cela, elle est restée très négative et n’a, d’ailleurs, rien rapporté au pays », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre de l’énergie a relevé que «la pression sur le secteur a augmenté», soulignant que le fait qu’il «fasse vivre le pays est un problème».

«Dans les années 1990 et avant, c’était toujours 90 à 95% de rente pétrolière et en 2020, c’est toujours pareil », a précisé M. Attar, ajoutant que le baril est autour de 46 dollars, ce qui est, selon lui « une bonne performance par rapport au mois passé».

«Nous avons gagné pratiquement 2,5 dollars au cours du mois de juillet, grâce aux efforts de l’Opep, il faut le reconnaître, dont celui plus particulièrement de l’Arabie Saoudite et de la Russie qui ont fait un effort extraordinaire en réduisant la plus grosse part», a-t-il expliqué.

Rédaction d’Algerie360