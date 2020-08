Fruits et légumes : Une flambée des prix

La spéculation au tour des fruits et légumes a fait rage depuis quelques jours dans les marchés de détails fruits et légumes en Algérie, les prix des différents produits alimentaires de large consommation au niveau des différents marchés de la capitale, une forte augmentation.

Les consommateurs Algériens ont été surpris de découvrir une flambée des prix dans les marchés notamment pour les légumes et fruits de saison. D’après la tournée exploratoire sur le marché de quartier, à Reghaia, Rouiba, et Meissonier dans le centre de la capitale, une hausse des prix des fruits et légumes a été constatée depuis quelques jours sur le marché, ce phénomène qui se renouvelle à la veille de toute occasion religieuse, où les citoyens sont surpris par des augmentations « aléatoires », Ce qui provoque leur mécontentement et les trouble à la veille de l’Achoura. Le prix d’un kilo de courgettes est de 180 dinars, alors qu’il ne dépassait pas 100 dinars auparavant. Quant aux tomates, leur prix est passé à 100 dinars, contre 40, à 90 DA le kilogramme avant, quant au poivron, son prix est de 100 Da. les navets sont aussi un peu plus chers que les jours précédents, leur prix variant entre 100 et 80 dinars, alors qu’avant ne dépassait 60 dinars le kilogramme. Les oignons, leur prix variait entre 25 et 30 dinars le kilogramme, et les carottes entre 80 et 70 dinars, selon la qualité. Quant à la Citron son prix atteint 350 Da le kilogramme, contre 180 DA avant, la salade, son prix est de 120 dinars, les haricots verts aussi montaient à 200 dinars, contre 180 dinars le kilogramme quelques jours avant. De leurs part; les commerçants ont souligné que les prix des légumes sont soumis à la loi de l’offre et de la demande, donc cette période a connu une hausse de leur prix.

Bien que nous soyons en plein été connu pour son abondance de fruits de saison, cela ne l’a pas empêché de connaître une augmentation significative de la majorité des fruits, malgré leur abondance sur le marché, mais leurs prix ont dépassé 250 Da et cela a suscité le mécontentement de nombreux consommateurs et clients, malgré les assurances de la tutelle maintes fois avec stabilité Les prix, le prix du kilogramme de raisin variait entre 200 et 250 dinars. Quant aux pêches, le prix est de 250 DA le kilogramme, les bananes à 220 dinars. Quant à pastèque son prix est de 50 dinars le kilogramme. Alors que la pastèque jaune variait entre 70 et 80 après DA, quant aux pommes, elles atteignaient 250 dinars le kilogramme.

De leur côté, les consommateurs ont souligné que le phénomène des prix élevés n’est pas nouveau, ils regrettent de tels actes qui dépendent de la joie des familles, d’autant plus que la plupart d’entre eux n’ont pas reçu leur salaire depuis des mois, en raisons de la crise sanitaire engendrée par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

