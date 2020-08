Coronavirus Monde : Le cap des 25 millions de cas dépassé, record mondial en Inde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 843.149 morts depuis son apparition fin décembre en Chine. Plus de 25.055.620 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 16.178.500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Plus de 25 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 04h20 GMT. Au total, au moins 25.029.250 cas, dont 842.915 décès, ont été déclarés. Près de 4 cas sur 10 se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés avec respectivement 5.960.652 cas (182.760 décès) et 3.846.153 cas (120.262 décès).

L’Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (570.819), dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts (182 785). Après les Etats-Unis, viennent le Brésil (120 262 morts), le Mexique (63 819), l’Inde (63 498) et le Royaume-Uni (41 498).

L’Inde a annoncé dimanche avoir recensé 78 761 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit un nouveau record mondial. Le précédent record avait été établi le 17 juillet par les États-Unis, qui avaient alors enregistré 77 638 nouvelles contaminations. L’Inde est le pays ayant enregistré le plus de nouvelles contaminations sur la dernière semaine (488 271), devant les États-Unis (293 419), qui se rapprochent dimanche du seuil des six millions de cas officiellement déclarés, le Brésil (263 791), la Colombie (66 811) et l’Argentine (64 437).

Rédaction d’Algérie360