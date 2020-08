Récupération des biens mal acquis en France : Une dizaine d’anciens dirigeants impliqués 

La justice Algérienne a sollicité l’entraide de la justice Française dans le cadre du processus visant à récupérer les biens mal acquis d’une dizaine d’anciens dirigeants Algériens établis en France.

Selon les informations rapportées par l’hebdomadaire français Le Point, la justice algérienne a demandé « une entraide judiciaire » à la France « afin d’établir le patrimoine réel d’une dizaine de ses ressortissants ». Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un processus engagé par le Chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à récupérer les biens mal acquis d’une dizaine d’anciens dirigeants.

L’identité des personnes concernées n’a pas été divulguée par les autorités algériennes, cependant, les noms de certains dirigeants du régime d’Abdelaziz Bouteflika remontent à la surface, notamment, qu’avant même le Hirak, des informations avaient fuité sur l’acquisition de biens de luxe en France par des dirigeants et leurs proches.

Selon notre confrère El Watan, une enquête a été menée par deux reporters français, Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, et qui a été publiée dans un livre intitulé « Paris Alger : Une histoire passionnelle ». Cette enquête a révélé des noms ainsi que des sommes faramineuses versées pour l’acquisition de ces biens de luxe.

Les deux reporters français ont évoqué le nom de l’ancien Ministre Abdesslem Bouchareb, qui aurait acquis « en 2006, en étant député, deux lots de 156 m² dans l’un des quartiers les plus prisés de Paris, d’une valeur estimée, actuellement, à plus de trois millions d’euros ».

La fille de l’ancien Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, Rym, a également figuré dans cette enquête, « en 2007, elle aurait acheté un appartement de luxe aux Champs-Élysée, pour pas moins de 860000 euros ».

« Le document notarié ne fait apparaître aucun prêt bancaire, mais précise que 50 000 euros ont été versés avant ce jour et hors comptabilité de l’étude notariale », précise le même livre au sujet de l’appartement de Rym Sellal.

L’ancien secrétaire général du FLN et ex-président de l’APN, Amar Saadani, fait aussi partie de la liste des noms cités dans le livre, ce dernier aurait « acquis un domicile à Neuilly-sur-Seine ».

« Il a entamé en son nom propre les premières démarches avec le vendeur avant de constituer une SCI plus discrète », indique la même source concernant Amar Saadani.

L’ancien PDG de la Société d’investissement hôtelier (SIH), Hamid Melzi, quant à lui, il aurait acquis plusieurs biens dans la capitale parisienne.

Pour précision, actuellement, Abdesslem Bouchareb est en fuite à l’étranger, et a été condamné par contumace, dans quatre procès successifs, à 20 ans de prison pour des affaires de corruption, alors qu’Abdelmalek Sellal est en prison pour purger sa peine de 15 ans d’emprisonnement.

Dans ce même contexte, et selon les sources du journal Le Soir d’Algérie, d’autres pays européens, comme la Suisse et l’Italie, seront sollicités pour une « entraide judiciaire » au même titre que la France, et ce pour mettre la main sur l’argent et les biens mal acquis par les anciens dirigeants et hommes d’affaires, dans le cadre du processus engendré par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

« Pour ce qui est de la récupération des fonds détournés, nous sommes dans l’attente du feu vert de la justice, qui n’a pas encore statué sur tous les dossiers et établi les montants détournés. Les fonds détournés se trouvent à l’intérieur du pays ainsi que dans d’autres endroits, comme Genève, ou dissimulés dans des pays réputés pour leurs facilitations fiscales. Une fois ces dossiers définitivement clos par la justice, nous allons entamer les procédures nécessaires, soit par le biais d’avocats algériens ou étrangers, ou par l’activation des conventions conclues avec ces pays. Ces fonds seront indubitablement récupérés et ça se fera par le biais de la justice », avait-t-il affirmé à ce propos.

