Les Émirats Arabes Unis abolissent leur boycott d’Israël 

Les Émirats Arabes Unis ont annulé leur boycott d’Israël, et ont autorisé les accords commerciaux et financiers entre les deux pays, comme indiqué par l’agence de presse émiratie WAM.

Comme rapporté par l’agence de presse émiratie WAM ce samedi, 29 août, l’Émir d’Abou Dhabi et Président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, a signé un décret qui met fin au boycott d’Israël et ses sanctions, et qui « vise à soutenir la coopération bilatérale entre les deux pays ».

Après l’annonce de l’accord de normalisation entre les Émirats et Israël le 13 août dernier, sous l’égide des États-Unis, ce décret présente une nouvelle étape dans le cadre du processus de rapprochement entre les deux pays, notamment en élargissant la coopération diplomatique et commerciale.

En effet, l’abolition du boycott d’Israël autorise les particuliers et les entreprises, des deux cotés, à conclure des accords commerciaux et financiers.

Pour précision, le transporteur aérien israélien AI a prévu son premier vol commercial direct vers les Émirats Arabes Unis lundi prochain, avec à son bord une délégation officielle israélienne et des responsables américains, dont le conseiller du président Donald Trump.

Rédaction d’Algérie 360.