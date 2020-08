Avec l’arrivée de la saison automnale, l’habituelle grippe approche à grand pas. Seulement, cette année la grippe risque de se mêler au nouveau virus de la Covid-19.

Comme rapporté par plusieurs médias, dont RTL Info, la grippe de cette année risque de se mêler au Coronavirus, particulièrement par ce que leurs symptômes sont très semblables. La porte-parole interfédérale de la lutte contre le Coronavirus, Mme Frédérique Jacobs, a averti, lors de la conférence de presse du Centre de Crise, contre les virus « traditionnels » qui circulent en plus de la Covid-19.

« Plusieurs virus traditionnels vont circuler, et parmi eux, la grippe. L’épidémie de grippe arrive en général entre janvier et mars, mais il est possible que l’arrivée du virus coïncide avec une flambée des cas de contaminations au coronavirus », a-t-elle averti.

Dans ce même contexte, les conséquences d’une double infection, grippe et Coronavirus, restent inconnues, cependant, les informations indiquent qu’ils s’attaquent aux mêmes catégories de personnes et présentent, plus ou moins, les mêmes symptômes, qui sont difficiles à différencier.

« La seule manière de les distinguer est d’effectuer un test permettant de mettre en évidence le virus. L’autre problème est qu’on ne connait toujours pas l’impact d’une infection double, c’est-à-dire à la fois la grippe, et le coronavirus », a indiqué Mme. Frédérique Jacobs.

À cet effet, les spécialistes de la santé recommandent la vaccination anti-grippale, plus que les années précédentes, et ce pour éviter de contracter la grippe et de saturer les hôpitaux encore plus.

« Des études internationales ont démontré que la vaccination contre la grippe diminue la probabilité d’être hospitalisé de 50% chez les personnes de plus de 65 ans. Le risque de décès est diminué de 30% », a souligné la porte-parole interfédérale de la lutte contre le Coronavirus.

« C’est pourquoi il est crucial de vacciner le plus largement possible les personnes à risque. Nous insistons également sur le fait que le personnel des soins de santé se fassent vacciner, afin d’éviter qu’ils ne transmettent la grippe aux patients. Mais aussi pour éviter d’accroître le taux d’absentéisme du personnel des soins de santé », a-t-elle rajouté.

Rédaction d’Algérie 360.