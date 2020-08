Jeux Militaires Internationaux : L’Algérie remporte la première place au saut de précision

L’Algérie a remporté la première place au saut de précision, lors de la 6ᵉ édition des Jeux Militaires Internationaux, qui se déroule en Russie depuis le 23 août dernier, comme indiqué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

En effet, c’est l’Algérien Oussama Ben Hanache qui a décroché la première place dans la catégorie du saut de précision, lors de la 6ᵉ édition des Jeux Militaires Internationaux qui se déroule en Russie.

À 5 jours du début de la compétition, l’équipe Nationale Militaire de l’Algérie, qui participe pour la 3ᵉ fois consécutive, est classée première, après la performance du jeune Oussama Ben Hanache au saut de précision.

Pour rappel, et selon un communiqué du MDN, l’équipe Nationale Militaire participera, lors de cette compétition, qui durera jusqu’au 5 septembre prochain, à la spécialité de « section aéroportée », qui est prévue à Piskov au Nord de la Russie, et qui regroupe 200 participants de 10 différents pays, à savoir : l’Algérie, la Russie, le Congo, le Mali, la Namibie, la Chine, la Biélorussie, le Tadjikistan et la Guinée Équatoriale.

Les athlètes participant aux Jeux Militaires Internationaux se livrent en compétition dans plusieurs disciplines, entre autres, le saut en parachute, le parcours de combattant (sur une distance de 10 km avec une charge de 80 kg) et la conduite d’engins militaires, précise le même communiqué.

