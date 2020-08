Saëb Erakat accuse Israël et les États-Unis de « faire la guerre » à la cause palestinienne

Saëb Erakat, secrétaire du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), a accusé Israël et les États-Unis de « faire la guerre » à la cause palestinienne.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, jeudi 27 août, le secrétaire du comité exécutif de l’OLP, M. Saëb Erakat, a accusé Israël et les États-Unis de « faire la guerre » à la cause palestinienne, et ce dans le but de la « liquider ».

En effet, M. Saëb Erakat a avancé que depuis 2017, le gouvernement du président américain Donald Trump a pris pas moins de 48 décisions contre le peuple palestinien et ses droits.

Il a également souligné que la Palestine avait suspendu ses relations avec l’administration de Trump depuis que les États-Unis ont reconnu la sainte ville d’El Qods comme étant la capitale d’Israël.

Dans ce même contexte, et réagissant à l’accord de normalisation des relations signé entre les Émirats Arabes et Israël, le secrétaire du comité exécutif de l’OLP a appelé les pays arabes à ne pas procéder à la normalisation des relations avec Israël, et à soutenir « l’initiative de paix arabe » qui appelle à la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël en contrepartie du retrait total des forces israéliennes du territoire palestinien, et la reconnaissance de l’État Palestinien indépendant avec sa capitale, El Qods.

