Le dinar Algérien en chute face à l’euro sur le marché parallèle 

Le dinar Algérien continue de chuter face à la monnaie européenne sur le marché noir, particulièrement avec les rumeurs sur l’éventuelle réouverture des frontières en mois de septembre.

Après plusieurs mois de gel à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), la fermeture des frontières et la suspension des vols, le marché parallèle (marché noir) commence à reprendre son activité, notamment avec les récentes rumeurs quant à l’éventuelle réouverture des frontières en mois de septembre.

Ainsi, le dinar algérien continue sa chute face à la devise européenne, hier, jeudi 27 août, l’unique monnaie européenne s’échangeait à 196 dinars à l’achat et à 198 dinars à la vente, sur le marché parallèle du square Port Saïd.

Cependant, les cours des autres devises restent relativement stables, le dollar s’échange à 164 dinars à l’achat et à 165 dinars à la vente, tandis que la livre sterling est à 211 dinars à l’achat et à 213 dinars à la vente.

L’euro en légère baisse sur le marché officiel

Depuis plusieurs semaines, l’euro a dépassé la barre des 150 dinars algériens dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie. Après avoir atteint un pic de 152,62 dinars, hier, la monnaie européenne s’échangeait à 151,77 dinars algériens à la vente et à 151,70 dinars algériens à l’chat sur le marché officiel.

Dans ce même contexte, la valeur du dollar connait également une légère baisse, avec 128,29 dinars à l’achat et 128,30 dinars à la vente sur le marché officiel.

Ces cotations officielles sont la référence des banques commerciales pour les opérations de vente de devises et de l’importation des biens et des services. Ce taux détermine également la valeur de l’allocation touristique annuelle remise à chaque voyageur en échange de 15.000 dinars algériens, et qui est désormais en dessous des 100 euros.

Rédaction d’Algérie 360.