Aouar testé positif au Coronavirus quelques heures après sa convocation par l’équipe de France

Le milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique Lyonnais (OL), Houssem Aouar, a été testé positif à la Covid-19 quelques heures après sa convocation par Didier Deschamps pour rejoindre l’équipe de France.

Houssem Aouar a été testé positif au Coronavirus, après avoir présenté des symptômes de contamination, et ce quelques heures à peine après sa convocation par Didier Deschamps pour rejoindre l’équipe des Bleus pour les prochains matchs de la Ligue des Nations, programmés les 5 et 8 septembre prochains face, respectivement, à la Suède et la Croatie.

Ainsi, le milieu de terrain de l’OL a été placé en quatorzaine et sera contraint de déclarer forfait face à Dijon, lors de la rencontre de ce soir, mais aussi de renoncer à sa participation au rassemblement avec l’équipe de France.

Pour rappel, Houssem Aouar a été approché par la Fédération Algérienne de Football (FAF) pour rejoindre la sélection algérienne, mais il a finalement opté pour l’équipe des Bleus.

INFO L’ÉQUIPE. Testé positif au Covid-19, Houssem Aouar va déclarer forfait pour le match de ce vendredi soir face à Dijon (21 h). Il devrait aussi renoncer au rassemblement avec les Bleus https://t.co/CTYJtDlKaT pic.twitter.com/2im0uAV3VF — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2020

Rédaction d’Algérie 360.