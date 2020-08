Relizane : Un charlatan quinquagénaire incarcéré pour sorcellerie

Un charlatan d’une cinquantaine d’années a été intercepté et arrêté par les éléments de la Brigade Criminelle de la wilaya de Relizane.

Selon le quotidien arabophone El-Bilad, les éléments de la Brigade Criminelle de la wilaya de Relizane ont mis fin aux agissements d’un charlatan quinquagénaire, opérant dans son magasin de vêtements. Le prévenu a été interpellé en compagnie de deux femmes à l’intérieur de la boutique.

Suite à des informations parvenues aux services de la Brigade, les éléments de la sécurité ont procédé à la fouille du magasin en question. Cette dernière a permis de mettre la main sur plusieurs coupures contenant des écritures de « talissement », un Coran souillé, et une variété d’herbes utilisés à des fins de sorcellerie. Des flacons contenant des liquides douteux utilisés par le charlatan ont également été saisis lors de la fouille du magasin.

Les mis en cause ont été arrêtés et seront présentés devant les autorités judiciaires pour cause de fraude et de sorcellerie.

Rédaction d’Algérie360.