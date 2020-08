Procès Madame Maya : les raisons d’un report

Le procès de « Madame Maya », et la villa 143 de Moretti, a été renvoyé, hier mercredi, au 30 septembre prochain. Quelles en sont les véritables raisons de ce deuxième renvoie ?

Le procès a été, rappelons-le, renvoyé à deux reprises, le 05 et le 26 août. Pour ce qui est du renvoi d’hier, il était prévisible. D’ailleurs, l’audience a été présidée par une juge du civil juste pour exécuter une procédure.

Selon le quotidien le Soir d’Algérie, le principal motif est que le juge en charge de cette affaire est en congé. En plus, l’avocat en charge de la défense de la principale accusée, à savoir le bâtonnier de Blida, est nouvellement constitué. Donc il n’a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier.

Etaient présents dans le box des accusés : la principale mise en cause Mechinèche Zoulikha (Madame Maya), l’ex-DGSN Abdelghani Hamel, l’ex-ministre des Travaux publics et ex-wali d’Oran Abdelghani Zaâlane, l’ex-ministre du Travail Mohamed El Ghazi, et son fils Chafik.

Pour le secrétaire particulier de Bouteflika Mohamed Rougab, il était absent. Pourtant sa présence a été exigée par la défense.

À noter que cette affaire comporte deux dossiers ; l’un instruit par la Cour suprême et le second par la cour d’Alger. Les accusés sont poursuivis principalement pour « dilapidation de biens publics, utilisation abusive de fonction, trafic d’influence, blanchiment d’argent, octroi et obtention d’indus avantages ».

Rédaction d’Algerie360