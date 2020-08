Coronavirus Algérie : pour le Pr Belhadj, « la situation est maitrisable »

La situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie poursuit sa stabilité, le nombre de cas annoncés quotidiennement est continuellement en baisse. La plupart des spécialistes sont unanimes ; « la situation sanitaire est actuellement maîtrisée ».

Pour le chef de service de médecine légale et directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha-Bacha Rachid Belhadj, rapporté ce jeudi par le quotidien El Moudjahid, « les cas confirmés du Covid-19 en Algérie sont en baisse et la situation sanitaire est actuellement maîtrisable ».

Contrairement aux craintes des spécialistes pour la période de l’après L’Aid El Adha, le nombre des contaminations ne cesse de baisser. Pour Pr Belhadj, « depuis l’Aïd El Adha, nous étions dans une situation d’observation et le nombre de patients hospitalisés, le nombre de cas positifs et le nombre de demandes pour des lits ont nettement diminué, ce qui est une très bonne chose ».

Il estime, en effet, que la baisse du nombre de cas durant cette période estivale est due au fait que « la population a diminué dans les grandes villes, notamment à Alger ».

Toutefois, il fait part de la criante des professionnels de la santé quant à la prochaine rentrée sociale et à une possible recrudescence des cas de Covid-19. Il préconise, en revanche, la vigilance et la prise de précautions.

