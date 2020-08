Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 27 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 397 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 43016, celui des décès à 1475, alors que le total des patients guéris passe à 30157.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 27 Août 2020 :

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, s’est exprimé, ce jeudi 27 aout, sur le référendum sur la constitution qui se déroulera le 1 novembre prochain. … lire la suite

Le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani, apporté, hier mercredi, des explications sur le manque de liquidités au niveau des bureaux de poste. … lire la suite

L’ancien ministre du Travail et ex-Wali de Chlef Mohamed El Ghazi, l’un des accusés dans l’affaire de « Madame Maya », présent hier lors de l’audience, parait très affaibli par la maladie. … lire la suite

Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a expliqué les raisons de la baisse des contaminations. … lire la suite

Le masque de la Gorgone, restitué de Tunisie puis exposé au Musée National des Antiquités d’Alger, a retrouvé sa place d’origine à Annaba, l’antique Hippone. … lire la suite

Le juge d’instruction auprès de la Cour de Tébessa a placé en détention provisoire l’ancien directeur local de la CCLS, 5 cadres du même établissement et des employés de l’entreprise « Grands Moulins », pour dilapidation et détournement d’argent public. … lire la suite

Le Chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu par téléphone, ce jeudi 27 août, avec son homologue Français, M. Emmanuel Macron, comme indiqué par la Présidence de la République. … lire la suite

Le bilan Coronavirus de ce jeudi 27 août 2020 a enregistré une légère hausse des contaminations, 397 nouveaux cas ont été recensés durant ces dernières 24 heures, 271 nouveau cas de guérison, ainsi que 10 décès. … lire la suite

Un charlatan d’une cinquantaine d’années a été intercepté et arrêté par les éléments de la Brigade Criminelle de la wilaya de Relizane. … lire la suite

Saïd Sadi, l’ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie a estimé, dans une contribution publiée sur son Facebook, que la “Badissiya Novembriya” est l’une des « plus dangereuses escroqueries du système », tout en mettant en garde contre « la falsification de l’Histoire ». … lire la suite

Le PDG de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a réfuté les rumeurs concernant la reprise des vols et la réouverture des frontières de l’Algérie en septembre. … lire la suite

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a suggéré, aujourd’hui jeudi, la date du 19 septembre pour la rentrée de l’année universitaire 2020/2021. … lire la suite

Le détenu d’opinion Mohamed Tajadit a été placé ce jeudi 27 août sous mandat de dépôt par le tribunal Bainem à Bab El Ourd à Alger. … lire la suite

Le bilan des noyades au niveau de la wilaya de Béjaïa a recensé deux nouvelles victimes durant les dernières 48 heures. … lire la suite

L’Algérie a été nommée à la 10e place du classement des pays où la moyenne de la qualité des routes est acceptable et répond aux normes de sécurité. … lire la suite

Après Ali Haddad, et Tahkout Mahieddine, c’est le tour de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia d’être transféré de la prison de Koléa vers une autre prison. … lire la suite

Une tentative d’immigration clandestine a été déjouée et un réseau national organisant des traversées clandestines a été démantelé par les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Ain Témouchent cette semaine. … lire la suite

Le procès de « Madame Maya », et la villa 143 de Moretti, a été renvoyé, hier mercredi, au 30 septembre prochain. Quelles en sont les véritables raisons de ce deuxième renvoie ? … lire la suite

Depuis mars dernier, plus d’une centaine de ressortissants Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés via l’aéroport de Djanet et le poste frontalier terrestre de Debdeb dans la wilaya d’Illizi. … lire la suite

L’Algérie a sollicité l’entraide de la justice française dans le cadre d’un processus engagé, visant à récupérer les biens mal acquis d’une dizaine de ressortissants établis en France. … lire la suite

Aucun dépassement n’a été commis à l’encontre des trois femmes mises en garde à vue au niveau du siège de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem. … lire la suite

Les deux fils du défunt chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah ont été placés, le 18 août dernier, sous interdiction de sortie du territoire national (ISTN). … lire la suite

La France a été appelée mercredi, à agir et à faciliter le nettoyage de plusieurs sites d’essais nucléaires au Sahara Algérien. … lire la suite

La quatrième phase de rapatriement des ressortissants Algériens bloqués à l’étranger a débuté hier, mercredi 26 août, et est opérée par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. … lire la suite

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran a rendu, mercredi, son réquisitoire dans l’affaire de « dilapidation du foncier », notamment « la vente de nombreux terrains au dinar symbolique ». … lire la suite

La situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie poursuit sa stabilité, le nombre de cas annoncés quotidiennement est continuellement en baisse. La plupart des spécialistes sont unanimes ; « la situation sanitaire est actuellement maîtrisée ». … lire la suite