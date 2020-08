CCLS Tébessa : Le directeur placé en détention provisoire pour détournement d’argent public

Le juge d’instruction auprès de la Cour de Tébessa a placé en détention provisoire l’ancien directeur local de la CCLS, 5 cadres du même établissement et des employés de l’entreprise « Grands Moulins », pour dilapidation et détournement d’argent public.

Comme rapporté par le quotidien arabophone El Khaber, le juge d’instruction auprès de la Cour de Tébessa a ordonné, hier, mercredi 26 août, la mise en détention provisoire de l’ancien directeur local de la Coopérative des Céréales et des Légumes Secs (CCLS), ainsi que de 5 cadres travaillant dans le même établissement. Cette décision inclue également des employés de l’entreprise « Grands Moulins » de la commune d’El Aouinet, souligne la même source.

Les détenus sont accusés de « dilapidation et de détournement de l’argent public » et « de faux usage de faux ». La somme détournée est estimée à 100 milliards de centimes, à cet effet, et en attendant la fin de l’enquête, le juge a ordonné la réalisation d’un audit de la CCLS pour déterminer les responsables impliqués dans cette affaire.

Rédaction d’Algérie 360.