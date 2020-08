Un des agresseurs d’un couple Juif interpellé en Algérie

Un citoyen Algérien condamné à 16 ans de prison en 2018, a été interpellé cet été en Algérie suite à une fuite qui a duré six ans.

Selon le quotidien français Le Parisien, l’Algérien Houssame Hatri, condamné à 16 ans de détention pour l’agression violente antisémite d’un couple Juif à Créteil, dans la banlieue sud-est de Paris, en France, a été interpellé en Algérie alors qu’il était en fuite depuis six ans.

Les faits ont eu lieu le 1er décembre 2014. Le couple Laurine et Jonathan ont été pris d’assaut par trois hommes armés au niveau de leur domicile du quartier du port à Créteil (Val-de-Marne). Les agresseurs ont bâillonné, ligoté, et frappé le couple, et ont également fait preuve d’une violence inouïe, teinté d’un « caractère foncièrement antisémite », selon la même source. Les agresseurs ont fouillé tout l’appartement à la recherche d’argent liquide car, d’après eux, « les Juifs ça ne met pas l’argent à la banque ».

L’un des trois agresseurs a donc volé la carte bancaire du mari, en déclarant à son deuxième complice « si je ne reviens pas, c’est que les codes bancaires étaient faux. Tuez-les ». Durant une heure, le couple a vécu un vrai calvaire, tandis que l’Algérie, Houssame Hatri, s’amusait à lâcher des couteaux sur Jonathan, lui répétant « agir pour ses frères en Palestine ». L’un des agresseurs s’en est également pris à Laurine.

Quelques jours plus tard, les trois agresseurs ont été interpellés par les éléments de la Police Judiciaire. Deux des prévenus, Abdou Salam Koita, et Ladje Haidara, ont été condamnés à 8 et 13 ans de prison au procès tenu en juillet 2018. L’Algérien, âgé aujourd’hui de 24 ans, a été, quant à lui, condamné à 16 ans de détention pour « propos à caractère antisémite« . Toutefois, ce dernier a pris la fuite quelque temps avant le procès.

Suite à des investigations minutieuses de la part des éléments de l’Office Central de Lutte contre le Crime Organisé (OCLCO) ont permis de localiser, au cours du mois de février dernier, le fugitif au niveau de la commune de Maghnia, dans l’ouest de l’Algérie.

Ainsi, le 23 juillet dernier, les autorités algériennes ont interpellé le fugitif « Houssame Hatri » qui a été incarcéré suite à une comparution devant un juge. L’Algérien devrait être rejugé prochainement de l’autre côté de la Méditerranée pour ses crimes commis en France.

« C’est un bon signal de la part des autorités algériennes, estime une source proche de l’enquête. Ils ont joué le jeu et c’est important, car cela envoie un message à de nombreux criminels qui agissent en France puis vont se cacher en Algérie : désormais, ils ne peuvent plus être tranquilles. », a affirmé le quotidien français.

