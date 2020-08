Tissemsilt : Plusieurs hectares détruits par les flammes

Depuis le début du mois de juin dernier, les incendies ont ravagé près de 40 ha de cultures dans la wilaya de Tissemsilt.

Selon un communiqué de la Protection Civile, un total de 35 incendies ont été enregistrés durant la période du début juin dernier jusqu’au 22 du mois en cours. Ces incendies ont endommagé, en plus de 800 arbres fruitiers et 1862 bottes de foin, 10,5 ha de blé dur, 10 ha d’orge, et plus de 19 ha de récoltes.

La même source a affirmé que les communes d’Ouled Bessam, Theniet El-Had, Bordj Émir Abdelkader, Lazharia et Bordj Bounâama ont été les plus détruits par les flammes, avec plus de 18 ha de cultures de blé dur et d’orge endommagés, ainsi que plus de 400 arbres fruitiers détruits.

Toutefois, les interventions des éléments de la Protection Civile ont permis d’épargner plus de 3000 ha de blé dur, et près de 500 ha d’orge parmi les exploitations agricoles où les incendies s’étaient déclarés durant cette période.

À noter qu’une baisse « significative » des superficies agricoles touchées par les flammes a été enregistré par les mêmes services, en comparaison à la même période de l’année dernière.

Rédaction d’Algérie360.