Reprise des activités sportives : Ce qu’a décidé le ministre de la Jeunesse et des Sports

En marge d’une réunion de coordination des ministres des Sports de l’UA sur le rôle du sport africain dans la lutte contre la pandémie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, le ministre a annoncé que les activités sportives reprendront progressivement.

Dans des déclarations aux médias, Khaldi a affirmé : « Nous avons permis aux athlètes d’élite dans un premier temps de reprendre leurs activités afin de se préparer à des dates internationales importantes, en particulier les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui ont été reportés à 2021 et les Jeux méditerranéens 2021, qui ont été reportés à 2022. »

Quant à la deuxième étape, le ministère s a décidé de lever les procédures de suspension des activités des structures organisatrices et activatrices de sports, ce qui permettrait aux clubs et fédérations sportives d’organiser leurs assemblées générales pour l’année 2019, » on a donné le feu vert pour la reprise des AG des fédérations sportives, ça rentre dans le cadre de la relance des fédérations l’année du renouvellement des mandats, on avait décidé, il y a quelques mois, que les élections des fédérations aient lieu durant cette année dans le cadre des mandats olympiques, et cette autorisation leur permettra désormais de se préparer pour se renouveler de la base au sommet », a-t-il-ajouté. »

Pour rappel, et lors de cette réunion, les participants ont procédé à un échange d’expériences et d’expertise en la matière et examiné les voies et moyens susceptibles de réduire l’impact de la pandémie sur le sport africain, faisant de ce dernier un vecteur de relance de l’activité sportive et la mobilité socioéconomique après post-Covid-19.

À noter que, l’ensemble des compétitions sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier, en raison du Covid-19.

Rédaction d’Algérie360