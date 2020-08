Plusieurs activistes du Hirak placés sous mandat de dépôt

Trois manifestants ont été placés sous mandat de dépôt avant-hier après-midi par le tribunal de Biskra, après leur comparution devant le procureur près le tribunal de la même ville.

En effet, il s’agit de Seïfeddine Raïs, de Djamel Bahri et d’Ahmed Ben Alia, leur procès, est renvoyé au 31 aout, tandis que pour Hichem Kihel, Mokhtar Bahri, Walid Elhamel, Tarek Zekiri, Anouar Ben Zkara, Anouar Zid, Youcef Belhouchet et Abdesamad Amari, quatre ont été placés sous contrôle judiciaire et quatre autres ont été relaxés.

À Tizi Ouzou, Ali Kared est placé sous mandat de dépôt (tribunal de Larbaa Nath Irathen) Mardi 25 Août, son procès est renvoyé au lundi 31 Août, il est accusé d’atteinte aux corps constitués (Juges et police), atteinte à la personne du président de la République.

Dans la wilaya d’Alger, Mohamed Tadjadit et Noureddine khimoud (Nadjib Miliano) seront présentés devant le procureur du tribunal de Bainem (Bab El Oued) jeudi 27 Août.

