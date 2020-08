Mostaganem : Un groupe de cambrioleurs neutralisé à Sidi-Ali

Trois membres d’un groupe de cambrioleurs spécialisé ont été arrêtés dans la daïra Sidi-Ali, à l’est de la wilaya de Mostaganem.

Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, trois individus, âgés entre 23 et 38 ans, ont été interpellés par les éléments de services de la Sûreté de Sidi-Ali. L’arrestation a eu lieu suite à une plainte déposée par un individu ayant découvert son domicile cambriolé de nuit.

Suite à des investigations minutieuses, la police judiciaire a identifié et intercepté les auteures et responsables du cambriolage. À l’issue d’un mandat de perquisition de leurs domiciles ordonné par le procureur de la République près du tribunal de Sidi-Ali, les policiers ont réquisitionné 290 millions de centimes en dinars, 2.500 euros, et des bijoux en or provenant de leurs opérations de cambriolage.

Ces perquisitions ont également permis de mettre au jour des preuves de l’implication des prévenus dans ce délit et la récupération de la somme de 140 millions de centimes, ainsi que quelques bijoux.

Les activistes de la bande spécialisée dans le cambriolage ont comparu devant le Parquet, deux des prévenus ont été placés en détention provisoire, tandis que le troisième a écopé d’un contrôle judiciaire.

