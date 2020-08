La mort d’un vieux retraité provoque l’émoi chez les habitants de Constantine

Un vieux retraité a perdu la vie suite à une crise cardiaque, devant un des bureaux de poste de la wilaya de Tlemcen, suite à une longue attente pour retirer sa pension.

En effet, selon des sources concordantes, un vieux retraité a succombé à une crise cardiaque devant la poste des Cerisiers, dans la wilaya de Constantine. La victime âgée attendait depuis cinq heures du matin devant les portes du bureau de poste afin de retirer sa pension de retraite.

Ainsi, c’est sous un soleil de plomb, et suite à des heures d’attente que le défunt a rendu l’âme. Une grande foule l’a accompagné jusqu’à sa dernière demeure en signe de solidarité et de compassion. « Ils attendent quoi, de nous enterrer tous ? Je vis seul avec ma femme, mes enfants sont partis, il y a longtemps, et je suis condamné à subir cette épreuve jusqu’à quand ? », s’est révolté un vieil homme, abattu par cette nouvelle.

À noter que ce drame est le deuxième enregistré au niveau des chaînes interminables devant les bureaux de poste. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, pour une marche blanche à travers toute la wilaya de Constantine.

