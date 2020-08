France : Un jeune Algérien sans-papiers perd la vie suite à une garde à vue

Un jeune Algérien sans-papiers a été retrouvé mort le 23 août à l’hôtel de la police de Lille-Sud, en France, suite à une garde à vue pour tentative de cambriolage.

Selon le média français La Voix Du Nord, un jeune Algérien âgé tout juste de 18 ans, a perdu la vie le dimanche 23 août dernier, à l’hôtel de la police de Lille-Sud, après avoir été placé en garde à vue, la nuit précédant sa mort, pour une tentative de cambriolage. D’après un des proches de la victime, il aurait été témoin de violence et aurait été frappé.

En effet, le jeune en garde à vue a été découvert inanimé à l’hôtel de police de Lille-sud. Il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU présents sur les lieux, mais malgré un massage cardiaque, le défunt n’a pas pu être sauvé. Toutefois, les premières investigations ont démontré que la mort serait d’origine naturelle ou toxique, a affirmé la même source.

Toutefois, la préfecture et le parquet ont confirmé le décès du jeune Algérien hier 25 août, mais ont néanmoins écarté l’hypothèse des violences policières. Cependant, l’identité du jeune homme reste toujours en cours de vérification.

En parallèle, l’examen clinique fait à la suite de son interpellation « s’est révélé normal et son état jugé compatible avec la garde à vue ».

D’après le parquet, « les investigations d’ores et déjà diligentées (auditions, exploitation des vidéos des cellules de garde, résultats de l’autopsie) permettent d’écarter toute cause traumatique ou suspecte ». Toutefois, une enquête a été ouverte afin d’établir les réelles causes de la mort.

Rédaction d’Algérie360.