Affaire Zakaria Boussaha : Procès en appel reporté, demande de liberté provisoire rejetée

La cour d’Annaba a renvoyé aujourd’hui le 26 aout le procès en appel du détenu Zakaria Boussaha au 2 septembre prochain, l’activiste a vu également sa demande de liberté provisoire rejeté.

Le jeune activiste Zakaria Boussaha, a été condamné à un an de prison ferme et une amende de 100 000 Da, le 21 Juillet par le tribunal d’El Hadjar de la wilayaa d’Annaba, il a été également condamné le mardi 4 août par le même tribunal, a 200 000 Da d’amende ferme et 200 000 Da de dommages et intérêts pour la partie civile dans une deuxième affaire, il est poursuivi pour : outrage à corps constitué (Art 144 bis, 144 bis 2 et 146 du code pénal).

Rédaction d’Algérie360