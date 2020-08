Coupe d’Algérie de football : Voila ce qu’a décidé la FAF

Suspendue en mars dernier à cause de la propagation du coronavirus (Covid-19) en Algérie, l’édition 2019-2020 de la Coupe d’Algérie de football sera annulée.

Selon l’agence officielle, le président de la fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi, a même informé les clubs que la coupe d’Algérie était annulée à 99%.

Rappelons que les quarts de finale (aller) ont été disputés les 10 et 11 mars, soit quelques jours avant l’annonce de la suspension de la coupe et du championnat. Les clubs qui étaient encore en lice sont : l’ASM Oran, l’US Biskra, l’ES Sétif, le WA Boufarik, l’USM Bel-Abbès, le Paradou AC, l’Amel Boussaâda et le CABB Arreridj.

À noter qu’avec l’annulation de la Coupe d’Algérie, la participation à la Coupe de la Confédération (CAF), d’habitude réservée au vainqueur de la coupe, devrait revenir à la JS Kabylie qui a fini 4e au classement final du championnat.

Rédaction d’Algerie360