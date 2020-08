Amélioration du débit Internet : Voila ce qui va changer

Le débit Internet sera amélioré dans les semaines à venir suite à la libération de nouvelles fréquences internet.

En effet, selon les responsables opérateurs de téléphonie mobile, le débit Internet sera amélioré dans les semaines après la décision de libération de nouvelles fréquences internet qui a été prise par le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Dans des déclarations à l’agence officielle, les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie ont estimé que l’ouverture par le premier responsable du secteur, Brahim Bouemza, du débat sur leurs différentes préoccupations, dénotait l’engagement du ministère de tutelle à assurer un haut débit et à améliorer la qualité des prestations au profit des citoyens.

Le PDG de Mobilis, Billal Mekid a fait savoir que cette décision permettrait l’amélioration de leur niveau de leurs prestations en un temps record.

« Les décisions annoncées hier par le ministre nous permettront d’augmenter sensiblement la qualité des prestations offertes à nos clients et celle de leurs communications », a-t-il ajouté, précisant que l’octroi de nouvelles fréquences « bandes RPN » par l’Agence nationale des fréquences « permettra d’accorder un débit plus grand et plus large » aux clients.

De son côté, le chargé d’affaires de « Ooredoo », Mohamed Tewfik Dhouakh a indiqué que la libération des nouvelles fréquences internet permettra à son entreprise de présenter ses meilleurs offres

Selon M. Dhouakh cette décision permettra à Ooredoo d' »intervenir rapidement pour améliorer sensiblement le débit internet ».

« L’allocation de nouvelles fréquences permettra d’améliorer la qualité des prestations en quelques semaines, un travail profond te durable à mener en coordination avec tous les opérateurs », a-t-il precisé.

Rédaction d’Algerie360