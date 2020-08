Une école Internationale Britannique ouvrira bientôt ses portes en Algérie

Une école internationale britannique ouvrira bientôt en Algérie, suite à l’approbation d’un Mémorandum d’entente avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

En effet, la décision d’ouverture d’une école Internationale Britannique en Algérie a été approuvé dimanche dernier, lors du Conseil des ministres. Ainsi, cette décision a été prise suite à l’approbation d’un Mémorandum d’entente, signé le 9 mars dernier, avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

En outre, cet établissement proposera un enseignement en langue anglaise et compte offrir à ses élèves plusieurs programmes scolaires britannique et algérien. Par ailleurs, l’Algérie et la Grande-Bretagne se sont engagées à établir une coopération plus large, approfondie et plus diversifiée.

Pour rappel, lors de sa visite à Alger, le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cleverly a évoqué les possibilités d’investissement commun et les efforts pour augmenter les échanges culturels à travers l’implantation de plusieurs écoles britanniques en Algérie qui vont notamment renforcer les échanges entre les deux pays.

Rédaction d’Algérie360.