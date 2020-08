La reprise des cours universitaires reportée

Il n’y aura pas d’année blanche, la rentrée universitaire présentiel 2020-2021 débutera le 19 septembre avec une seule semaine pour les vacances d’hiver, tandis que la clôture de l’année universitaire 2019-2020 est prévue pour le 30 novembre 2020 a annoncé lundi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane annoncé hier lors de la réunion qui la regroupé, hier, avec les représentants des organisations estudiantines, que le retour progressif présentiel se fera à partir du 19 septembre à travers 3 groupes, tandis que la clôture de l’année universitaire 2019-2020 est prévue pour le 30 novembre 2020.

Par ailleurs, un document officiel est adressé à l’ensemble des recteurs des universités, il leur a été donné toute la liberté dans l’organisation du retour progressif des cours présentiels, conformément au développement de la situation sanitaire au niveau de chaque wilaya.

Par conséquent, le début effectif de l’année universitaire 2020-2021 est fixé au 1er décembre 2020, pour une durée de 12 semaines, avec une pause hivernale, soit des vacances d’hiver d’une semaine seulement. La clôture de l’année universitaire 2020-2021 se fera le 13 juillet 2021.

Pour rappel, dans un communiqué publié récemment, le ministre Abdelbaki Benziane avait tenu à rappeler que la reprise des cours universitaires en Algérie prévue le 23 août 2020 se fera à distance et d’une manière graduelle. Une décision prise, selon le ministre, suite à la note n° 866 énoncée le 16 août 2020.

Parallèlement, les efforts se poursuivent pour définir les conditions objectives et les formules appropriées pour une ouverture éventuelle des cités universitaires, en prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans chaque région, quant au protocole sanitaire déjà adopté, il a été maintenu avec des salles de cours pour 25 étudiants au maximum et à bord d’un même bus. Les autorités concernées mettront à cet effet 6 000 bus à la disposition des étudiants. Ajoutez à cela les mesures sanitaires typiques, dont la prise de température systématique à chaque portail universitaire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et le port du masque.

Rédaction d’Algérie360