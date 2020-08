Algérie-France : Aouar tranche concernant son avenir

Le milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique lyonnais (OL), Houssem Aouar, a tranché concernant son avenir en équipe nationale.

Selon des informations en notre possession, Houssem Aouar a opté pour le maillot de l’équipe de France. Il devrait même figurer sur la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les prochains matches de la Ligue des Nations programmés les 5 et 8 septembre face respectivement à la Suède et la Croatie.

Approché par la FAF, il y a plusieurs mois, pour le solliciter à rejoindre la sélection algérienne mais à la fin Aouar a préféré d’opter pour les champions du monde.

Évoquant l’affaire Aouar en octobre dernier, le sélectionneur des verts, Djamel Belmadi, avait indiqué : « L’on suit Aouar depuis trois (03) mois. On va s’asseoir, discuter et expliquer les choses. Après on verra le discours qu’on aura en face. Si l’on sent qu’il a l’envie de jouer pour son pays d’origine on avancera d’un pas, sinon on passera à autre chose».

Rédaction d’Algerie360