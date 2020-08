Réouverture des plages à la baignade : L’état « anarchique » des plages du littoral (Vidéo)

À l’issue de la réouverture des plages à la baignade, plusieurs scènes de désordre et de non-respect des lois ont été constatés sur les plages du littoral Algérien.

En effet, suite à l’annonce du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune concernant la réouverture graduelle des plages à la baignade, une grande foule a pris d’assaut le littoral Algérien, ce qui a engendré plusieurs scènes d’anarchie et de désordre parmi les estivants.

Des images et des courtes vidéos choquantes ont fait le tour des réseaux sociaux, mettant en avant de jeunes estivants ayant stationné leurs véhicules sur la plage à proximité des baigneurs, ou encore des animaux tels que des moutons « de combat » et des chevaux en furie risquant de blesser les estivants venus profiter de la réouverture des plages.

En plus de ces scènes-là, l’absence de bacs à ordures a été constaté sur plusieurs plages du littoral, ce qui a engendré déchets qui ont envahi les plages, à tel point que des internautes ont lancé une pétition afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la saleté des plages.

Le manque de sécurité ne s’arrête malheureusement pas là, car plusieurs témoignages de jeunes femmes dénoncent des actes d’agression et d’intimidation par des baigneurs, s’improvisant en policiers des mœurs, et qui les obligent à mettre un pull et un pantalon au-dessus de leur maillot de bain, ou à quitter les lieux.

Toutefois, les walis concernés avaient tenu des réunions tendant à organiser la réouverture des plages autorisées à la baignade. Mais malgré les instructions de M. Tebboune de « veiller au strict respect des mesures sanitaires requises », ces scènes d’anarchie restent présentes sur les plages Algériennes.

Rédaction d’Algérie360.