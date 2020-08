Rassemblement des journalistes pour exiger la libération de Khaled Drareni (vidéo)

En signe de protestation et en guise de solidarité et du soutien au journaliste Khaled Drareni, des dizaines de journalistes ont observé ce matin de lundi 24 aout un sit-in devant la maison de presse Tahar Djaout

En effet, des dizaines de journalistes ont été présents ce matin devant la maison de presse Tahar Djaout, en scandant « Libérez Khaled », ou encore « presse libre et indépendante ».

Le Sit-in s’ajoute à la campagne internationale de solidarité qui a été lancée par des défenseurs des droits de la presse et de la protection des journalistes. Des manifestations en faveur de sa libération ont été organisées à Paris, New York et Genève.

Pour rappel, le 10 août, le journaliste Khaled Drareni a été condamné à trois ans de prison ferme pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

Sit in de solidarité avec le journaliste khaled drareni devant la maison de la presse Tahar djaout #Alger Publiée par ‎سمعنا: Comité pour la libération du journaliste Khaled Drareni‎ sur Lundi 24 août 2020

وقفة تضامنية لمساندة الصحافي #خالد_درارني و معتقلي الرأي بدار الصحافة #طاهر_جاووت #الجزائر #الحراك_الشعبي #كورونا #كوفيد_19 #الصحافة_ليست_جريمة #صحافة_مستقلة #الحرية_لخالد_درارني #algeria #corona #covid_19 #hirak #khaled_drareni Publiée par ‎Mustapha Bastami مصطفى بسطامي‎ sur Lundi 24 août 2020

Rédaction d’Algérie360