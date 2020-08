Le Porte-parole du Cnapeste s’exprime sur la réouverture des classes

Dans un entretien accordé a notre confrère d’El Watan Messaoud Boudiba. Porte-parole du Cnapeste a évoqué les difficultés de l’année scolaire 2020-2021, estimant qu’elle est plus ardue que les années précédentes. Il incombe cette situation à une double crise économique et sanitaire, affirmant que la réouverture des classes est un sérieux test pour tout le secteur.

En effet le responsable affirmé que la particularité de la phase actuelle que traverse le pays à la lumière de la pandémie du Coronavirus interpelle le Cnapeste à faire face aux « grands défis » que tout un chacun doit relever « de la meilleure façon qui soit », regrettant toutefois l’éloignement des élèves de leur milieu scolaire depuis mars, ce qui a obligé les parents au recours à des interventions privées des enseignants. Des cours particuliers sont accordés au sein même de la maison.

À ce sujet, Messaoud Boudiba, a affirmé que de nombreux enseignants ont mis de côté les risques liés au virus ainsi que les gestes barrières. Ils ont regroupé un nombre important d’élèves dans les garages, précisant que le Cnapeste a reçu beaucoup d’appels d’enseignants qui avaient besoin de conseils pour pouvoir gérer cette période où ils sont fortement sollicités par leurs élèves et leurs parents, par conséquent l’intervenant a appelé les parents d’élèves a être responsable et protégé leurs enfants et de leur interdire d’être dans des groupes pareils.

S’agissant sur le début à partir d’aujourd’hui de l’organisation des séances de révision, de rétention et de préparation psychologique des élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat, Le Porte-parole du Cnapeste a déclaré : » cette initiative reste très louable. Ceci, notamment que l’élève a besoin de ce contact avec son enseignant pour être rassuré quant à l’exactitude des informations qu’il reçoit. Cette ouverture des écoles est justement une occasion en or pour les élèves du côté pédagogique et aussi psychologique ».

En revanche, Messaoud Boudiba a mis l’accent sur la nécessité l’application du protocole sanitaire préventif et l’accompagnement des élèves ainsi que l’application stricte du plan exceptionnel de révision élaboré en faveur des élèves candidats aux examens nationaux, affirmant toutefois que malgré le ministère a dévoilé un protocole assez riche pour le respect des mesures de prévention contre la Covid-19, son application n’est pas aisée sur le terrain.

Concernant le problème du manque de moyens dans les établissements, le responsable a confirmé ce problème qui persiste dans et menace la reprise : « j’ai été visiter quelques établissements. Les proviseurs, pourtant à moins de 48 heures de la réception des élèves, n’ont pas les moyens pour mettre à exécution ce protocole. Ils disent que le budget dont ils disposent est très dérisoire. S’ils peuvent assurer la veille sur les mesures de prévention sur une journée ou deux, le faire après reste impossible. Il y a un problème sérieux dans l’application de ce protocole sanitaire »a-t-il-ajouté.

Pour conclure, Le Porte-parole du Cnapeste a avoué que la rentré scolaire 2020/2021 est un vrai test de la capacité du secteur de l’éducation à gérer la rentrée scolaire en ces temps de pandémie et de la conjoncture difficile que traverse l’Algérie et le monde entier, précisant toutefois que « Tout échec se répercutera directement sur la rentrée, où près de 10 millions d’élèves sont attendus ».

Rédaction d’Algérie360