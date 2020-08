Canada : L’histoire bouleversante d’une Algérienne victime de violences conjugales

Une femme Algérienne, résidente au Canada, a mis fin à ses jours suite à 9 années de souffrance à l’issue d’un handicap causé par les violences de son ex-conjoint.

Selon le quotidien canadien La Presse, Fatima Gossa, une Algérienne vivant au Canada depuis trois ans, a malheureusement décidé de mettre fin à sa souffrance car elle ne supportait plus sa condition physique. Suite à une violente dispute conjugale entre elle et son ex-conjoint, la défunte a été hospitalisée dans un état comateux durant des mois, avant de subir une inertie totale de mouvement depuis 2011.

Dépourvue de toute capacité motrice, visuelle, et auditive, jointe d’une aphasie, Fatima Gossa avait tenté, depuis 2019, et à plusieurs reprises, de se suicider. Ainsi, la défunte avait décidé de ne plus s’alimenter en entamant une grève de la faim.

Toutefois, un membre de sa famille l’avait, à maintes reprises, forcé à se nourrir afin de la maintenir en vie et ce, jusqu’aux derniers instants de sa vie. En effet, il a même fait appel à des ambulanciers pour la dissuader, alors que, Fatima Gossa vivait ses derniers moments d’existence.

« C’est un malheur. Pour la petite, c’est un malheur de perdre sa maman, quand on regarde la souffrance qu’elle a dû endurer », a confié à la même source Xavier Mazet, le demi-frère de Fatima Gossa. Selon lui, « son corps ne répondait plus du tout, mais son cerveau marchait très bien ». « C’était une femme exceptionnelle, magnifique. Quelqu’un de très calme, très posé », sont les mots qu’a employé M. Mazet pour décrire sa défunte sœur.

Malgré les efforts de son proche, qui l’a même conduit à l’hôpital, pour une dernière tentative de rescousse, Fatima a rendu l’âme, le soir même de son admission à l’hôpital laissant derrière, une petite fille attristée par la perte de sa chère maman, qui n’a trouvé que son oncle comme seul parent.

Rédaction d’Algérie360.