Villes les plus chaudes au monde : Découvrez le classement des villes algériennes

La wilaya de Ouragla a enregistré vendredi dernier la température la plus élevée au monde avec 47,9° Celsius à l’ombre.

Selon une liste des villes les plus chaudes au monde établie par un site météorologique spécialisé espagnol, 7 villes algériennes ont sélectionnées parmi les points les plus chauds de la planète, à leur tête la wilaya d’Ouargla .

En effet, 5 villes du sud d’Algérie figurent dans ce classement parmi les 15 zones les plus chaudes de la planète. Il s’agit de Ouargla (1er), Hassi Messaoud (3e), Adrar (4e), In Salah (5e), Rhoud Nouss (7e), avec des temperatures entre 46,4 et 47,9° Celsius.

Rappelons que la wilaya de Ouargla a enregistré durant le mois de juillet 2018 les plus hautes températures au monde.

Le 5 juillet 2018, une température de 51,3° Celsius a été enrengitrée représentant un record de température en Afrique, surpassant l’ancien record de température africain de 50,6°, enregistré dans la ville d’In Salah en 2002.

Rédaction d’Algerie360