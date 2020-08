Secteur des transports : Les nouvelles décisions Tebboune

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a pris, ce dimanche 23 aout, de nouvelles décisions pour l’amélioration du Secteur des transports.

Lors du conseil des ministres tenu aujourd’hui par visioconférence, M. Tebboune a ordonné une révision de tout le système de transport sous toutes ses formes, terrestre, maritime et aérien, sur la base de la prise en compte des mesures d’efficacité et de la qualité des services.

La priorité au développement des transports ferroviaires

M. Tebboune a donné des instructions pour développer le réseau des transports ferroviaires afin qu’il englobe toutes les régions du pays et atteigne Tamanrasset et Adrar pour réduire les coûts de transport de marchandises et de passagers.

D’Autres décisions prises par Tebboune :

Révision du système du transport aérien dans son ensemble, avec la création, si nécessaire, d’une compagnie aérienne nationale supplémentaire pour répondre à la demande.

Revoir le système de transport maritime en améliorant la gestion des ports.

Ouvrir de nouvelles stations maritimes

Renforcer la flotte maritime nationale pour endiguer la fuite des devises en raison du coût du fret maritime.

Rédaction d’Algerie360