Ministère des Affaires religieuses : le Nissab de la Zakat fixé

Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a fixé, ce dimanche dans un communiqué, le nissab de la Zakat de l’argent et des offres commerciales pour cette année.

Le nissab de la Zakat de l’argent et des offres commerciales pour l’an 1441 de l’Hégire a été fixé à 705500 DA, a indiqué le communiqué du ministère des Affaires religieuses.

Le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut 85 gr alors que l’Agence nationale de transformation et de distribution de l’or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18 carats à 8300 DA.

La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d’une année, à savoir l’argent, les offres commerciales et les marchandises évaluées au prix de vente actuel le jour de la Zakat, a précisé la même source.

Rédaction d’Algerie360