Le bâtonnier d’Alger fait l’éloge de Bouteflika et se dit contre son jugement

Me Abdelmadjid Sellini bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alger, estime que ce n’est pas nécessaire d’ouvrir le procès du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

Intervenant dans l’émission hebdomadaire LSA-Direct du Soir d’Algérie, Me Selini a déclaré « je dirais que je suis contre un procès de Abdelaziz Bouteflika ». Selon lui, nous devons quel que soit X, respecter nos institutions ».

Comme explication à ses propos, le bâtonnier des de l’ordre des avocats d’Alger estime « qu’on doit rendre des comptes autrement », mais surtout « pas dans le cadre d’un emprisonnement ».

« Ça nous servirait à strictement rien, parce que, nous allons remettre en question tout un passé, toute la gestion de notre pays alors qu’on peut tourner la page autrement », a-t-il soutenu.

Selon lui, « je concéderai, en toute honnêteté, au président déchu que, pour la profession d’avocat, peut-être par amour ou aspiration de pouvoir être avocat, le président a toujours été de son côté. C’est un témoignage objectif que je fais ».

Sur ce, il livre son témoignage sur la relation de Bouteflika avec la profession des avocats. « Chaque fois que cette profession a été dans des moments difficiles, le président a été à ces côtés », a-t-il déclaré.

Il a, en outre reconnu que « notre justice a eu un certain nombre d’acquis positifs. Il s’agit essentiellement de la formation ». Cependant, il souligne que « le produit n’est pas à chaque fois utilisé à bon escient. La justice a été suffisamment maîtrisée et outillée pour qu’elle ait un autre rendement de qualité et crédibilité ». Avant de conclure que malgré tout ça, « la justice n’est pas arrivée au stade estompé ».

Rédaction d’Algerie360