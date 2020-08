La lettre du Ministre de l’Enseignement Supérieur à la communauté universitaire

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Benziane Abdelbaki a adressé à la communauté universitaire une lettre publiée aujourd’hui sur la page officielle du Ministère dont voici l’intégralité.

» Comme vous le savez tous, les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les structures des œuvres universitaires, ont connu, durant le deuxième semestre de l’année universitaire 2019-2020, une situation inédite suite à la propagation de la pandémie COVID 19, qui a eu un effet négatif sur la gestion normale des établissements et a causé l’arrêt des activités pédagogiques depuis le 12 mars 2020.

Dans ce cadre, les efforts déployés par les établissements pour assurer la relance des activités et la continuité de la relation pédagogique et garantir le contact direct entre les enseignants et les étudiants à l’aide des dispositifs d’enseignement à distance (EAD) via les plateformes numériques mises à disposition par les établissements d’enseignement supérieur, ont permis d’achever une partie des programmes d’enseignement malgré les difficultés objectives enregistrées liées essentiellement aux réseaux de connexion et aux débits disponibles.

En achevant cette année universitaire, c’est tout d’abord aux étudiantes et aux étudiants que je veux m’adresser car ils sont au cœur de nos projets visant des formations de qualité, des services garantissant leur épanouissement, leur santé et leur insertion professionnelle.

C’est ensuite aux enseignants chercheurs, à la communauté universitaire dans son ensemble à qui je souhaite une reprise sereine car ils sont l’université.

Cette année charnière doit faire face à de nombreux défis et l’ensemble des enseignants. malgré les mesures restrictives liées à la pandémie, ont relevé un défi de taille en inscrivant notre université dans le futur par l’adoption de stratégies de communication pédagogique nouvelles. C’est ainsi que la mise en place d’un enseignement à distance a permis aux enseignants de continuer à œuvrer pour que les activités pédagogiques soient assurées mais aussi pour repenser l’organisation de nos établissements et de nos structures à l’ère du numérique.

J’encourage les enseignants et les étudiants à persévérer dans cette voie afin que l’année universitaire 2019-2020 puisse s’achever dans des conditions acceptables tout en prenant bien évidemment les précautions sanitaires recommandées par le protocole afin de préserver la santé de T’ensemble des membres de la communauté universitaire et de commencer l’année universitaire 2020/2021 dans des conditions convenables. C’est un moment important car il engage l’université. Pour les prochaines années, dans son rôle d’avant-garde, dans ses missions de formation, de recherche et d’innovation.

C’est pourquoi, je tiens particulièrement à remercier les centres de recherche et laboratoires de recherche de nos universités qui ont contribué, par l’innovation, à lutter contre la COVID 19. Je les encourage à redoubler d’efforts, à continuer de faire preuve de génie et de persévérance afin de promouvoir la recherche scientifique pour une parfaite intégration avec les besoins de notre société. Soyez assurés que vous avez tout mon soutien et mes encouragements car les résultats de vos recherches contribuent au rayonnement de notre pays.

Mes remerciements vont également à nos professionnels de santé qui ont payć un lourd tribut. Aux premières lignes de la lutte contre la pandémie. ils ont fait preuve d’un courage exceptionnel et le peuple algérien, solidaire avec eux, leur voue une reconnaissance indéfectible.

En conclusion, je m’adresse à vous tous et je vous engage à persévérer car l’université doit plus que jamais, continuer à avancer, à innover, à rayonner à travers les valeurs qui lui sont propres : un engagement, celui de la formation de qualité pour tous., un défi, celui d’innover et de s’adapter à l’ère du numérique pour être à la hauteur des attentes de la société toute entière. Toutes nos pensées aux enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, chercheurs permanents, travailleurs et étudiants décédés suite à la crise sanitaire « .

Rédaction d’Algérie360