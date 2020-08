La FIFA envisage de faciliter les changements de sélection nationale

Bientôt il sera possible pour un joueur de moins de 21 ans de changer d’équipe nationale malgré des matchs officiels disputés sous les couleurs de son pays d’adoption.

Le congrès de la FIFA qui aura lieu le 18 septembre 2020, pourrait bien aboutir à une petite, mais significative révolution. En effet, d’après des informations relayées par le site panafricain Africa Top Sport, l’instance faitière du football mondial envisage d’assouplir les règles de changement de nationalité. A en croire nos confrères, l’institution va proposer une nouvelle règle y relative aux associations membres lors dudit congrès.

Ce n’est encore qu’une proposition, une idée, mais elle pourrait prochainement être approuvée. Et changer pas mal de choses pour certains joueurs, notamment les ex-pépites déchues. Selon Associated Press, la Fifa réfléchit actuellement à un assouplissement des critères d’éligibilité pour les sélections, qui permettrait à un joueur ayant déjà joué pour une équipe nationale d’en changer en cours de carrière.

«Cette disposition devrait sourire aux joueurs qui n’ont disputé que quelques minutes avec une sélection en match officiel. Désormais il sera possible aux joueurs d’équipe nationale, s’ils jouent moins de trois fois pour l’équipe A (Avant leur 21 ans) et au moins 3 ans plus tôt», indiquent Africa Top Sport.

Et ce sont justement les footballeurs dans sa situation qui pourraient être concernés par l’éventuelle réforme. Avec cette dernière, un joueur pourrait changer de nationalité sportive s’il a joué moins de trois matchs avec sa première sélection, et ce avant l’âge de 21 ans. Il lui faudrait aussi attendre au moins trois ans sans être appelé en équipe nationale pour défendre d’autres couleurs sur la scène internationale. Dernière contrainte: si jamais l’une des trois rencontres (ou moins) concerne la phase finale d’une Coupe du monde ou d’un tournoi de confédération (style Euro), alors le changement serait impossible.

Mais en attendant la validation de cette nouvelle règle, un joueur qui a disputé un match officiel pour son pays d’adoption ne peut plus changer de nationalité sportive.

Rédaction d’Algérie360