Examens du BEM et du BAC : Les instructions du ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Oudjaout a instruit hier à Alger les directeurs de l’éducation des wilayas à l’effet de procéder à l’aménagement et nettoiement des structures éducatives avant le 25 août, soit la veille de la reprises des enseignantes chargés d’encadrer les séances de révision des cours au profit des candidats aux épreuves du BEM et du BAC.

En effet, dans une conférence consacrée à l’organisation des séances de révision, de rétention et de préparation psychologique des élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat, et de donner quelques instructions relatives aux opérations prévues dans les jours à venir, le ministre Oudjaout a mis l’accent sur la nécessité de « terminer les opérations d’aménagement, de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires avant le 25 août en cours, en coordination avec les services compétents des collectivités locales et d’autres organismes, en vue de permettre leur ouverture pour la préparation psychologique et pédagogique des élèves ».

D’autre part, le Premier responsable du Secteur, a pris attache avec les walis pour s’assurer de l’application du protocole sanitaire préventif avant le 25 aout, inviter les psychologues et les médecins généralistes aux établissements scolaires pour accompagner les élèves et appliquer strictement le plan exceptionnel de révision élaboré en faveur des élèves candidats aux examens nationaux, soulignant toutefois la nécissité de l’élaboration d’un système exceptionnel de révision selon la spécificité de chaque établissement dans des groupes ne dépassant pas les 15 élèves, la mise en place d’un programme de révision minutieux en coordination avec les enseignants des matières concernées », rappelant que la révision doit cibler toutes les matières concernées par les examens du BEM et du BAC.

Le ministre a également appelé a organisé l’espace de l’établissement, en mettant en place un plan pour la circulation des élèves et l’application des mesures préventives lors de la réception des employés et des élèves candidats ainsi que l’aménagement des salles dédiées à la révision à même de garantir la mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention, notamment le respect de la distanciation physique (1,5 au minimum).

Rédaction d’Algérie360