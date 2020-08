Emirates Arabes Unis : Les nouvelles conditions de retour à Dubaï

Les titulaires d’un visa de résidence valide aux Emirates Arabes Unis, sont autorisés à retourner à Dubaï.

Selon le média Gulf Today, la Direction générale de la résidence et des Affaires étrangères a annoncé que tous les étrangers titulaires d’un visa de résidence valide aux Emirates Arabes Unis, et actuellement à l’étranger, pouvaient retourner à Dubaï via quelconque aéroport des Emirates.

De ce fait, les titulaires devront recevoir un permis de retour de GDRFA-Dubaï, et obtenir un résultat négatif au test PCR au Coronavirus. Par la suite, ils pourront retourner à Dubaï à condition d’une réciprocité dans l’absence des restrictions de vol entre les Emirates et le pays actuel des détenteurs de visa de résidence.

La même source a indiqué que les titulaires de visas de résidence pour Dubaï ayant expiré, devaient renouveler leurs visas, avant leur départ du pays dans lequel ils se trouvent actuellement.

Les autorités émiraties ont également révélé que le nombre de passagers à l’aéroport de Dubaï a connu une augmentation moyenne quotidienne de 5 %. Ces derniers aspirent à revenir au niveau de trafic de passagers observés au début de l’année d’ici fin 2020.

Rédaction d’Algérie360.