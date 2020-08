DV-loterie Américaine : Le classement des pays gagnants de l’année 2021

Les résultats du programme Diversity Immigrant Visa pour l’année 2021, ont été communiqué vendredi 21 août par le Bureau des affaires consulaires du Département d’État Américain.

En effet, selon le Miami Herald, les gagnants de la loterie américaine de 2021 ont été tirés au sort parmi 6.741.128 candidats du monde entier, ayant postulé durant la période d’inscription de 35 jours de l’année dernière. Le programme, mettant chaque année à disposition jusqu’à 55.000 Green Card (cartes vertes), a été créé afin de promouvoir le séjour légal des ressortissants des pays à faible taux d’immigration vers les États-Unis.

En vue des derniers chiffres, le pays ayant le plus grand taux de candidatures retenues est l’Egypte, avec 6.002 candidats retenus, suivi de près par l’Algérie, l’Iran, la Russie, et le Soudan, qui se retrouvent à la 2e place, avec 6.001 candidats ayant bénéficié du programme en question dans chaque pays. L’Ukraine entre dans la troisième position avec 5.604 ressortissants admis au programme. Suivi par l’Ouzbékistan, 5.319 candidatures, et la République démocratique du Congo, avec 4.503 candidats retenus au Diversity Immigrant Visa.

Toutefois, la Turquie est le pays ayant le moins bénéficié du programme, se positionnant à la 12e place, avec seulement 2.874 candidatures, devancés par le Ghana, qui a recensé 3.284 candidatures retenues, et le Cameroun, avec 3.686 admissions au programme. Le Népal est à la 9e place du classement avec 3.801 inscriptions validés, tandis que l’Éthiopie remporte la 8e place grâce aux 3.957 candidats admis au programme. Le Maroc, avec 4.458 candidats gagnants, s’est positionné à la 6e place du classement, devançant de peu l’Albanie, à la 7e place, avec 3.962 ressortissants Albanais admis à la DV-loterie Américaine de 2021.

Néanmoins, le nombre de candidats de l’année 2021 a été légèrement inférieur à celui de l’année précédente, dû à la nouvelle règle du programme ayant été introduite l’année précédente afin de limiter les inscriptions frauduleuses. Ainsi, et pour la première fois depuis la création de la DV-loterie Américaine, un passeport valide et non expiré a été requis afin de permettre aux étrangers de pouvoir soumettre le formulaire d’inscription par voie électronique.

À noter que le service de politique étrangère a également indiqué que la période d’inscription au programme de visas de diversité pour 2022 « sera rendue publique dans les prochains mois ».

Rédaction d’Algérie360.