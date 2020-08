Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 23 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 392 nouvelles contaminations au Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 41460, celui des décès à 1435, alors que le total des patients guéris passe à 29142.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 23 Août 2020 :

Un jeune homme s’est atrocement donné la mort, lors d’une intervention des services de police, en s’immolant par le feu, dans un quartier de la ville de Tiaret. … lire la suite

Le Conseil des Ministres a tenu, ce dimanche 23 aout, une réunion en visioconférence sous la présidence du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, était axé sur le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a pris, ce dimanche 23 aout, de nouvelles décisions pour l’amélioration du Secteur des transports. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a réagi, ce dimanche 23 aout, aux problèmes de faible débit et coupures d’internet. … lire la suite

La wilaya de Ouragla a enregistré vendredi dernier la température la plus élevée au monde avec 47,9° Celsius à l’ombre. … lire la suite

Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), a annoncé dans un communiqué qu’une secousse tellurique de magnitude 3,5 a été enregistrée, ce vendredi, à 15h25 (heure locale), à Grarem-Gouga dans la wilaya de Mila. … lire la suite

Aujourd’hui, cela fait six (06) ans qu’un brillant joueur camerounais évoluant à la JSKabylie et promis à une brillante carrière, fut tué un certain 23 aout 2014 au stade du 01 Novembre de Tizi Ouzou, lors d’un match entre JS Kabylie et USM Alger, match lors duquel il avait marqué un but en célébrant avec sa danse habituelle. … lire la suite

Un jeune homme âgé tout juste de 25 ans s’est donné la mort dans la matinée du 22 août, dans la commune d’Aït Laâziz, dans la wilaya de Bouira. … lire la suite

Me Abdelmadjid Sellini bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alger, estime que ce n’est pas nécessaire d’ouvrir le procès du président déchu Abdelaziz Bouteflika. … lire la suite

Le professeur Lyes Rahal, directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus la courbes de contamination au coronavirus en Algérie, notamment, au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci sont en train d’accuser une « tendance baissière» au cours des derniers jours d’août par rapport à juillet dernier. … lire la suite

Une jeune femme a froidement assassiné son frère aîné à coups de poignard, au niveau de la localité de Chelghoum El Aïd, dans la wilaya de Mila. … lire la suite

Le ministre délégué chargé de la micro-entreprise, M. Diafat Nassim révélé aujourd’hui que sur les 380 000 entreprises créées dans le cadre du dispositif Ansej, plus de 70% sont en crise. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune exprimé mardi dernier, lors de la conférence nationale consacrée à la relance économique, son intention de mettre fin aux lettres de dénonciation anonymes, indiquant qu’il adressera une directive à la justice dans ce sens. … lire la suite

Les titulaires d’un visa de résidence valide aux Emirates Arabes Unis, sont autorisés à retourner à Dubaï. … lire la suite

Plus d’une centaine de ressortissants Algériens rapatriés de France ont quitté l’Institut Algérien de Pétrole de la Sonatrach ce dimanche. … lire la suite

De nombreux citoyens souffrent psychologiquement des conditions actuelles liées à la pandémie du Covid-19. … lire la suite

Le directeur général de l’Institut Pasteur Dr Fawzi Derrar a indiqué ce dimanche que son Institut compte engager des discussions avec des collègues russes, concernant le vaccin anti-Covid-19 mis au point dans leurs pays. … lire la suite

La police a procédé vendredi après-midi à évacuer et interpeller une quarantaine de manifestants soupçonnés de vouloir réactiver les marches du mouvement populaire (hirak) dans plusieurs wilayas. … lire la suite

Lors des enquêtes effectuées par les magistrats conseillers de la Cour suprême, concernant l’affaire de l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh, le dossier de Chakib Khalil, est à nouveau remis sur la table. … lire la suite

17 individus impliqués dans une tentative d’immigration clandestine ont été appréhendés à la plage de Chaïbiya à Mostaganem. … lire la suite

Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a fixé, ce dimanche dans un communiqué, le nissab de la Zakat de l’argent et des offres commerciales pour cette année. … lire la suite

Plusieurs harraga Algériens sont portés disparus en mer après avoir tenté de rejoindre la rive espagnole. … lire la suite

Le directeur général de l’Institut Pasteur Dr Fawzi Derrar a fait remarquer ce dimanche, que la courbe de contamination au coronavirus en Algérie est en train d’accuser une « tendance baissière ». … lire la suite

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Benziane Abdelbaki a adressé à la communauté universitaire une lettre publiée aujourd’hui sur la page officielle du Ministère dont voici l’intégralité. … lire la suite

Yassad Mabrouk, en sa qualité de président du Syndicat national des magistrats (SNM), a dénoncé, dans un poste publié sur son compte Facebook, le recours « abusif » à la détention provisoire. … lire la suite

Le SARS-CoV-2, le virus responsable de la pandémie du Covid-19, aurait subi une mutation l’ayant rendu plus contagieux et moins dangereux qu’au début de la pandémie. … lire la suite

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Oudjaout a instruit hier à Alger les directeurs de l’éducation des wilayas à l’effet de procéder à l’aménagement et nettoiement des structures éducatives avant le 25 août, soit la veille de la reprises des enseignantes chargés d’encadrer les séances de révision des cours au profit des candidats aux épreuves du BEM et du BAC. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali a évoqué, mercredi dernier lors de la clôture des travaux de la Conférence nationale sur le plan de relance économique, la possibilité de privatisation de certaines entreprises publiques. … lire la suite

Les résultats du programme Diversity Immigrant Visa pour l’année 2021, ont été communiqué vendredi 21 août par le Bureau des affaires consulaires du Département d’État Américain. … lire la suite

Bientôt il sera possible pour un joueur de moins de 21 ans de changer d’équipe nationale malgré des matchs officiels disputés sous les couleurs de son pays d’adoption. … lire la suite