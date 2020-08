Coronavirus Algérie : La pression continue de baisser sur les hôpitaux

Le professeur Lyes Rahal, directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus la courbes de contamination au coronavirus en Algérie, notamment, au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci sont en train d’accuser une « tendance baissière» au cours des derniers jours d’août par rapport à juillet dernier.

En effet, Rahal a expliqué, dans des déclarations à l’agence de presse algérienne, qu’une courbe descendante a été enregistrée pour les hospitalisations des personnes infectées par le Coronavirus, qui sont passées de 11730 cas au cours du 20 juillet dernier à 8200 cas le 2 août, pour atteindre 5206 cas au cours du 20 du même mois.

Quant au nombre de personnes soumises aux soins intensifs, il est passé de 62 cas le 20 juillet dernier à 55 cas le 2 août, pour atteindre 42 cas le 20 du même mois.

Le membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus la courbes de contamination au coronavirus en Algérie a attribué cette relative stabilité du nombre de cas d’infection et d’hospitalisation à la sensibilisation de la communauté à travers l’adhésion de nombreux groupes et citoyens aux règles de prévention, notamment la distanciation physique et le port de bavette, avertissant en même temps de la possibilité d’une augmentation. Le nombre de cas après ouverture des plages avec des vacanciers ne respectant pas ces règles.

De son côté, le chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik dans la wilaya de Blida, le Dr Mohamed Yousfi, a exprimé sa « satisfaction » pour la baisse des cas d’infection par le Coronavirus ces derniers jours, prévenant que la situation « pourrait revenir à ce qu’elle était après l’aggravation de la situation en juillet dernier si les citoyens ne respectent pas les mesures, de prévention notamment le respect de la distance physique et le port nécessaire d’un masque de protection.

Selon le même responsable, Le nombre de cas présents dans les services de réanimation dans le même établissement est passé de 70 cas en juillet dernier à 40 ces derniers jours, ce qui a contribué à alléger la pression sur les services hospitaliers et à permettre aux professionnels de santé publique de bénéficier d’un repos.

Rédaction d’Algérie360