Vaccin Covid-19 : La Russie envisage de fournir le vaccin à des pays Africains

La Russie envisage la possibilité de fournir son nouveau vaccin contre le Coronavirus (Covid-19), le Spoutnik V, à certains pays africains.

Le directeur général du Fonds d’investissement direct russe (RFPI), Kirill Dmitriev, s’est prononcé sur la possibilité de fournir le nouveau vaccin développé par la Russie, le Spoutnik V, à certains pays africains, rapporte le site Sputnik.

« Nous pensons que plusieurs pays devraient y avoir accès. L’Égypte est également un pays très prometteur et important. Nous travaillons actuellement avec de nombreux pays du Moyen-Orient pour discuter, entre autres, des approvisionnements à l’Égypte et à d’autres pays africains clés », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Selon lui, la Russie prévoit d’approvisionner de nombreux pays de par le monde, et reste ouverte à l’envoi de doses du nouveau vaccin contre le Coronavirus.

« Nous constatons de plus en plus d’intérêt de la part de nombreux pays pour comprendre la technologie », a-t-il souligné.

Dans ce même contexte, la même source souligne que 20 pays ont déjà exprimé leur intérêt pour ce nouveau vaccin anti-Covid-19, dont le Brésil, l’Inde, l’Arabie Saoudite et le Mexique.

Pour rappel, le Spoutnik V est le premier vaccin contre le Coronavirus dans le monde, il a été développé par le Ministère de la Défense russe et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa. Le 11 août dernier, la Russe a enregistré le vaccin, et compte produire 200 millions de doses d’ci la fin de l’année.

Le nouveau vaccin russe a de deux injections séparées, qui doivent être espacées de trois semaines. Les composantes de ce vaccin, les deux injections, devraient permettre aux patients de construire et de développer une immunité durable contre le virus.

Rédaction d’Algérie 360.