Réouverture des plages : La wilaya d’Alger dévoile les quantités de déchets collectés au niveau des plages

La wilaya d’Alger a fait état, ce samedi 22 août, des statistiques relatives aux déchets collectés au niveau des plages depuis le début de ce mois d’août.

Les statistiques de la wilaya d’Alger ont dévoilé les quantités de déchets collectés par les agents de nettoyage et d’hygiène au niveau des 55 plages de la wilaya, et ce tout au long de deux périodes, la première entre le 01 et le 14 août, à savoir avant la ré-ouverture officielle des plages, et la seconde entre le 15 et le 21 août, soit une semaine après la décision du gouvernement quant à l’autorisation de la ré-ouverture des plages.

Ainsi, durant la première période, la wilaya d’Alger a indiqué la collecte de 77,36 tonnes de déchets dans les plages de 6 communes :

Bab El Oued : 8,14 tonnes.

Chéraga : 10,87 tonnes.

Dar El Beida : 29,16 tonnes.

Hussein Dey : 5,87 tonnes.

Rouiba : 9,72 tonnes

Zéralda : 13,61 tonnes.

Durant la deuxième période, après la ré-ouverture des plages, les statistiques de la wilaya ont rapporté 122,69 tonnes de déchets collectés au niveau des plages des mêmes communes :

Bab El Oued : 11,22 tonnes.

Chéraga : 9,52 tonnes.

Dar El Beida : 35,58 tonnes.

Hussein Dey : 4,15 tonnes.

Rouiba : 27,93 tonnes

Zéralda : 34,20 tonnes.

La même source a souligné que depuis le début du mois, le total des déchets collectés au niveau des plages s’élève à 200,05 tonnes.

