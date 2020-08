L’international Algérien Youcef Atal blessé

Le joueur de l’Olympique Gymnaste Club Nice, le latéral Algérien Youcef Atal, manquera le début de saison de la Ligue 1 à cause d’une élongation aux ischios, comme indiqué par le club.

L’OGC Nice a communiqué ce matin la liste des joueurs convoqués pour le premier match de la saison 2020-2021 de la Ligue 1, qui aura lieu demain, dimanche 17 août, face au Racing Club de Lens (RC Lens). Le nom de Youcef Atal ne figure pas sur cette liste à cause d’une blessure qui le contraint à déclarer forfait.

« Youcef Atal ne pourra non plus prendre part à cette rencontre face aux Sang & Or. En effet, le latéral algérien a été contraint de déclarer forfait en raison d’une élongation aux ischios », explique le communiqué du club.

Le latéral algérien Youcef Atal a déclaré forfait en raison de cette blessure, rejoignant ainsi trois autres de ses camarades Boudaoui, Myziane et Danilo.

« Alors qu’Hicham Boudaoui (genou) est en soins, et que Myziane (cheville) et Danilo (genou) sont en phase de reprise », souligne la même source.

La liste des joueurs convoqués pour le coup d’envoi de la saison 2020-21 🔴⚫️#OGCNice #OGCNRCL — OGC Nice (@ogcnice) August 22, 2020

Rédaction d’Algérie 360.