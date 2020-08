Libye : Le Ministre de l’Intérieur du GNA salue la position favorable à la paix de l’Algérie  

Le Ministre de l’Intérieur du Gouvernement d’Union National Libyen (GNA), Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l’Algérie en faveur de la décision du cessez-le-feu annoncée vendredi.

Le Ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l’Algérie en faveur de la paix en Libye, et a souligné son rôle dans le renforcement du processus de la paix dans la région.

« La position de l’Algérie en faveur de la paix en Libye est considérable et nous nous réjouissons toujours du rôle de l’Algérie pour redynamiser le processus de paix en Libye. La Libye et l’Algérie sont un seul peuple au destin commun », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Cette déclaration a accompagné la récente annonce du cessez-le-feu des autorités rivales en Libye, et qui a suscité beaucoup de réactions favorables à l’échelle internationale, notamment celle de l’Algérie.

Pour rappel, depuis la chute du régime du défunt Mouammar Kadhadi en 2011, deux autorités se disputent le pouvoir en Libye, le Gouvernement d’Union Nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj basé à Tripoli, à l’Ouest du pays, et reconnu par l’ONU. Et le pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président, Aguila Saleh.

Ces deux autorités rivales ont annoncé, séparément, ce vendredi le cessez-le-feu et la tenue d’élections pour sortir le pays du chaos.

