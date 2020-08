La Suisse et le Brésil proposent des bourses d’études aux étudiants Algériens 

La Suisse et le Brésil ont proposé des programmes de bourses d’études au profit des étudiants étrangers, entre autres, les étudiants Algériens.

En effet, la Suisse propose deux types de bourses aux étudiants étrangers, les bourses de recherches et les bourses artistiques.

« Les chercheurs titulaires d’un master ou d’un doctorat de toutes disciplines qui souhaitent effectuer un séjour de recherche ou poursuivre leurs recherches doctorales ou postdoctorales en Suisse peuvent prétendre à une bourse de recherche. Il est possible d’obtenir une bourse de recherche pour toutes les universités et hautes écoles spécialisées de Suisse ainsi que pour les deux écoles polytechniques fédérales », explique le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI à propos des bourses recherches.

« Les étudiants en art titulaires d’un bachelor qui souhaitent obtenir leur premier master en Suisse peuvent demander une bourse artistique. Il est possible d’obtenir une bourse artistique pour étudier dans tous les conservatoires et hautes écoles d’art de Suisse. Cette offre de bourses est limitée à certains pays », souligne la même source au sujet des bourses artistiques.

Le SEFRI rajoute que l’examen des demandes de bourses se fait selon trois critères : « le profil du candidat, la qualité du projet de recherche ou du travail artistique et les synergies et le potentiel pour une future collaboration ».

Pour le cas du Brésil, la bourse d’études proposée entre dans le cadre du « Programme Étudiants de Graduation (PEC-G) 2021 ».

« L’Ambassade de la République Fédérative du Brésil à Alger porte à la connaissance du public que les inscriptions aux offres d’études du Programme Étudiants – Convention de Premier Cycle de l’Enseignement Supérieur dénommé « Programme Étudiant de Graduation (PEC-G) 2021″ sont ouvertes et se poursuivent jusqu’au 30 septembre 2020 », indique l’ambassade du Brésil à Alger sur son site.

« Le programme Étudiants-Convention de premier cycle d’enseignement supérieur (PEC-G), mis en œuvre conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Éducation du Brésil, a pour objet la formation et la qualification d’étudiants étrangers par l’offre de places gratuites dans les cours de premier cycle des institutions brésiliennes d’enseignement supérieur et leur retour dans le pays d’origine à l’issue de cette formation », souligne la même source.

L’ambassade du Brésil indique les conditions d’éligibilité au programme : « avoir au moins 18 ans et préférablement moins de 23 ans à la date de clôture, avoir terminé le cycle secondaire dans son pays d’origine ou dans un pays autre que le Brésil et avoir une moyenne globale des trois dernières classes (Seconde, Première, Terminale) supérieure ou égale à 60 % et être capable d’assurer sa subsistance au Brésil, avoir un parent ou un tuteur garantissant la prise en charge financière ».

Rédaction d’Algérie 360.