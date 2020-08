Coronavirus : L’OMS espère dépasser la pandémie d’ici deux ans

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) espère dépasser la pandémie du Coronavirus (Covid-19) « en moins de deux ans ».

Au moment où les contaminations ont franchi la barre des 23 millions de cas dans le monde, l’OMS espère en finir avec cette pandémie du Coronavirus (Covid-19) en moins de deux ans.

« Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (…) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe (espagnole) de 1918« , a déclaré le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ce vendredi lors d’une conférence de presse.

Pour précision, la pandémie de la grippe espagnole, dont il a fait allusion, a frappé le monde entre 1918 et 1920, et a causé la mort de 20 à 50 millions de personnes, selon l’Institut Pasteur, soit 2,5 à 5 % de la population mondiale. Seulement, il faut noter qu’à l’époque, la tuberculose et la malnutrition rendaient les populations plus vulnérables.

« Dans notre situation actuelle, (…) le virus a plus de chances de se propager. Mais nous avons l’avantage de disposer de meilleures technologies Et nous savons comment l’arrêter », a-t-il rajouté.

Dans ce même contexte épidémique, l’OMS a recommandé « le port du masque aux enfants de 12 ans et plus, dans les mêmes conditions que les adultes ».

D’une autre part, l’OMS a uni sa voix à celle de l’UNICEF pour appeler les gouvernements africains à rouvrir les écoles, fermées depuis près de 6 mois à cause de la pandémie.

« Les fermetures d’écoles sans précédent et prolongées dans le but de protéger les élèves contre la Covid-19 leur causent d’autres préjudices », ont-elles déclaré dans un communiqué commun rapporte Le Monde.

« L’OMS et l’Unicef exhortent les gouvernements africains à favoriser la réouverture sécurisée des écoles tout en adoptant des mesures pour limiter la propagation du virus. Tout comme les pays ouvrent des entreprises en toute sécurité, nous pouvons rouvrir les écoles », a indiqué le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.

Toutefois, l’OMS a souligné que cette ré-ouverture doit être sécurisée, et a recommandé l’adoption des gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus, entre autres, le lavage régulier des mains, la désinfection des surfaces et la bonne gestion des déchets.

Rédaction d’Algérie 360.